Landkreis Zwickau schlägt Alarm: Finanzbedarf steigt ungebremst

In einer Resolution warnen Landrat und Kreistagsfraktionen wegen steigender Kosten vor einer „unbeherrschbaren“ Haushaltslage. Was die Kreisräte und der Landrat von der Landesregierung erwarten.

Der Landkreis Zwickau schlägt mit Blick auf eine immer schwierigere finanzielle Lage der Landkreise in Sachsen Alarm. „Trotz kurzfristiger Rettungspakete des Freistaates im Jahr 2023 ist der Weg in eine aufwachsende strukturelle Unterfinanzierung sächsischer Landkreise nicht aufzuhalten“, heißt es in einer Resolution des Kreistages, die die...