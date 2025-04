Landkreis Zwickau stärkt Gesundheit: AOK Plus und Landrat starten Partnerschaft

Der Landkreis Zwickau und die AOK Plus arbeiten zukünftig im Rahmen der Gesundheitsprävention zusammen. Zunächst sollen Familien und Kinder mit gesundheitsfördernden Angeboten unterstützt werden.

Eine neue Initiative verspricht bessere Gesundheitsangebote für die Region. Hierzu vereinbarten der Zwickauer Landrat Carsten Michaelis und die Regionalcenterleiterin der AOK Plus Julia Thomä am Dienstag, 11. März im Landratsamt Zwickau eine Gesundheitspartnerschaft zur Förderung präventiver Programme. Die AOK Plus unterstützt dieses...