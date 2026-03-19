Landkreis Zwickau stellt kostenlose Notfallmappe bereit – kompakte Hilfe im Ernstfall für Betroffene

Zwickau
Eine Notfallmappe kann Leben retten. Der Landkreis Zwickau bietet sie jetzt kostenlos an. Persönliche Daten und medizinische Details sind enthalten. Doch welche Dokumente gehören unbedingt hinein?
Damit es im Notfall schnell geht, hat der Landkreis eine Notfallmappe herausgegeben. Sie ist ab sofort kostenlos in Zwickau im Amt für Familie, Schule und Soziales, Mariengäßchen 2, sowie im Rathaus , Hauptmarkt 1, erhältlich. Die Mappe bündelt alle lebensrelevanten Informationen kompakt und übersichtlich. Neben persönlichen Daten und...
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