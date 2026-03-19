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Eine Notfallmappe steht im Kreis zur Verfügung.
Eine Notfallmappe steht im Kreis zur Verfügung. Foto: Reinke/Stadt Zwickau
Eine Notfallmappe steht im Kreis zur Verfügung.
Eine Notfallmappe steht im Kreis zur Verfügung. Foto: Reinke/Stadt Zwickau
Zwickau
Landkreis Zwickau stellt kostenlose Notfallmappe bereit – kompakte Hilfe im Ernstfall für Betroffene
Redakteur
Von Babette Philipp
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Eine Notfallmappe kann Leben retten. Der Landkreis Zwickau bietet sie jetzt kostenlos an. Persönliche Daten und medizinische Details sind enthalten. Doch welche Dokumente gehören unbedingt hinein?

Damit es im Notfall schnell geht, hat der Landkreis eine Notfallmappe herausgegeben. Sie ist ab sofort kostenlos in Zwickau im Amt für Familie, Schule und Soziales, Mariengäßchen 2, sowie im Rathaus , Hauptmarkt 1, erhältlich. Die Mappe bündelt alle lebensrelevanten Informationen kompakt und übersichtlich. Neben persönlichen Daten und...
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