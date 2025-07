Landkreis Zwickau verbietet Abpumpen von Wasser aus Flüssen und Seen

Die Behörde reagiert auf die Trockenheit und die niedrigen Wasserstände. Wie lange müssen Hobbygärtner auf eigenes Wasser zurückgreifen?

Die Mitteilung kam nicht überraschend: Im Landkreis Zwickau darf ab Samstag, 5. Juli, kein Wasser mehr aus Flüssen oder Seen abgepumpt werden. Ausnahmen gibt es nur für Personen, die über eine wasserrechtliche Erlaubnis verfügen. Das Verbot gilt voraussichtlich bis zum 31. Oktober, wie das Landratsamt am Freitag mitteilte. In anderen Regionen...