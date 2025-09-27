Landkreis Zwickau verhängt Haushaltssperre: Welche Folgen hat das?

Die unerwartet hohen Fallzahlen in der Kinder- und Jugendhilfe stellen die Behörde vor Herausforderungen. Auf allen Ebenen wird nach Geld gesucht.

Der Zwickauer Kreistag hat eine Haushaltssperre gebilligt. Gegenstimmen gab es nicht, aber 20 Enthaltungen. Damit werden Ausgaben von etwa 800.000 Euro im Kreisetat gesperrt. Gestrichen wird unter anderem der Einbau einer digitalen Schließanlage im Gebäude Stauffenbergstraße 2 in Eckersbach, in dem die Volkshochschule und die...