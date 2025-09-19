Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Landkreis Zwickau: Zwei Einwohner verlieren insgesamt 165.000 Euro an Anlagebetrüger

Insgesamt 165.000 Euro haben Betrüger erbeutet. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
Insgesamt 165.000 Euro haben Betrüger erbeutet. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
Zwickau
Landkreis Zwickau: Zwei Einwohner verlieren insgesamt 165.000 Euro an Anlagebetrüger
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Beide Opfer fielen auf scheinbar lukrative Angebote zur Geldanlage im Internet herein.

Westsachsen.

Insgesamt 165.000 Euro haben zwei Einwohner des Landkreises Zwickau in den vergangenen Tagen an Betrüger verloren. Laut Polizei investierte eine 60-Jährige auf ein Anlageangebot im Internet hin knapp 40.000 Euro. Mitarbeiter ihrer Hausbank informierten sie, dass es sich um Betrug handelt. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Im zweiten Fall vertraute ein 66-Jähriger auf eine scheinbar lukrative Anlage in Kryptowährungen. Nachdem er sich dafür registriert hatte, meldete sich eine Unbekannte telefonisch und über einen Messenger-Dienst bei ihm. Der 66-Jährige überwies in mehreren Teilsummen zusammen mehr als 125.000 Euro. Als er für eine Gewinnauszahlung weiteres Geld investieren sollte, flog der Betrug auf. (mib)

