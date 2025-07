Landkreis Zwickau: Zwei Tierparks freuen sich über Besucher

Die Zeit der Sommerferien ist immer auch eine gute Gelegenheit, mal wieder einen der kleineren Zoos zu besuchen.

Die Sommerferien sind für viele Familien eine gute Gelegenheit, mal wieder in den Tierpark zu gehen. Im Landkreis Zwickau gibt es mit dem Tierpark Hirschfeld und dem Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna zwei derartige Einrichtungen. In Hirschfeld wird mit einer bunten Artenvielfalt aus der Tierwelt geworben und dem Hinweis, „bei uns können...