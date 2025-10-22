Lange Betriebsversammlung im VW-Werk Zwickau: „Die Sorgen der Beschäftigten sind deutlich geworden“

Es ging hoch her bei der internen Veranstaltung im Fahrzeugwerk von Volkswagen. Viele Mitarbeiter haben sich zu Wort gemeldet, sagt einer, der dabei war. Ein Thema stand dabei besonders im Mittelpunkt.

Fast fünf Stunden Dauer und eine Werkshalle, in die bei weitem nicht alle hineinpassten: Auf der Betriebsversammlung im VW-Werk in Zwickau war die Stimmung offenkundig angespannt. „Es gab sehr viele Redebeiträge. Die Sorgen der Beschäftigten sind deutlich geworden“, sagt der Zwickauer IG-Metall-Chef Thomas Knabel, der die betriebsinterne... Fast fünf Stunden Dauer und eine Werkshalle, in die bei weitem nicht alle hineinpassten: Auf der Betriebsversammlung im VW-Werk in Zwickau war die Stimmung offenkundig angespannt. „Es gab sehr viele Redebeiträge. Die Sorgen der Beschäftigten sind deutlich geworden“, sagt der Zwickauer IG-Metall-Chef Thomas Knabel, der die betriebsinterne...