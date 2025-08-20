Langenweißbach lädt zum Flohmarkt-Wochenende ein

Samstag wird auf dem Dorfplatz getrödelt, Sonntag ist Straßenflohmarkt.

In Langenweißbach wird Samstag und Sonntag auf Straßen und Plätzen getrödelt: Es ist Flohmarktwochenende. Los geht es am Sonnabend im Ortsteil Langenbach von 10 bis 14 Uhr auf dem Dorfplatz. Wer mitmachen will, sollte sich unter Ruf 0172 8829433 oder direkt in der Kita anmelden. Zum Markt gibt es Kuchen und Kaffee sowie Grillspezialitäten,...