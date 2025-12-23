MENÜ
Die Laufbahn in der Schulsportanlage in Neuplanitz soll saniert werden.
Die Laufbahn in der Schulsportanlage in Neuplanitz soll saniert werden. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Laufbahn an Zwickauer Schulsportanlage wird saniert
Von Frank Dörfelt
Die Laufbahn der Sportanlage Adam-Ries-Schule/Fucikoberschule wird nach 26 Jahren saniert. Ursache sind Bodensenkungen und Wurzeln.

Die Laufbahn des Sportplatzes der Adam-Ries-Schule und Fucikoberschule wird im nächsten Jahr saniert. Nach 26 Jahren haben Bodensenkungen, Bodenbewegungen und wachsende Wurzeln einer bereits gefällten Roteiche die Rundbahn uneben gemacht. In den letzten Jahren musste sie deshalb mehrfach ausgebessert werden. Laut Beschlussvorlage, über die der...
