Lauter Knall mitten in der Nacht in Zwickaus Innenstadt: Unbekannte sprengen Zigarettenautomat

Zwickau
Der Tatort befindet sich an der Katharinenstraße. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Warum die Täter ohne Beute flüchten mussten.
Ein lauter Knall hat so manchen mitten in der Nacht in der Innenstadt von Zwickau aus dem Schlaf gerissen. Der Grund wird am Donnerstagmorgen sichtbar: Unbekannte Täter sprengten einen Zigarettenautomaten an der Katharinenstraße. Laut Polizei lag die Tatzeit gegen 1.45 Uhr. „Das Bargeld- und das Zigarettenfach konnten durch die Sprengung nicht...
