Leckere Spätzle, teure Burger und echte Freundschaft in Zwickau: „Bei einigen Preisen musste ich schlucken“

Was verbindet besser als gutes Essen? Für Monika Naujokat und Christina Holz, die seit 50 Jahren befreundet sind, ist das Streetfood-Festival ein perfekter Anlass zum Genießen – mit viel Geplauder.

Wann immer Monika Naujokat am Wochenende Zeit hat, besucht die Berliner Außendienstmitarbeiterin ihre Freundin Christina Holz, die in einer gemütlichen Drei-Raum-Wohnung mit Balkon zum Bahnhof in Marienthal lebt. Holz ist froh, dass diese Freundschaft schon so lange hält. „Ich kenne Monika schon seit mehr als 50 Jahren, wir sind zusammen in...