Lederduft und Leidenschaft: Ein Mülsener Spezialschuster setzt Tradition des Ururgroßvaters fort

Zwickau
Steffen Seidel ist der letzte seiner Art in Mülsen. Und obwohl der Beruf bei Jugendlichen an Beliebtheit verloren hat, denkt er noch lange nicht ans Aufgeben, im Gegenteil.
Steffen und Gerhard Seidel riechen ihn nicht mehr: den Lederduft, der in der Werkstattluft liegt. Sohn und Vater sind seit Jahrzehnten daran gewöhnt. Ballen farbenfrohen Leders liegen im Regal. Dreieckige Lederfleckchen mit Blumen-, Frosch- oder Autoapplikationen warten darauf, zu kleinen Kinderpuschen zusammengenäht zu werden. Hinten in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.