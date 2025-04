Leerstand in der Zwickauer Innenstadt: Zukunft des Kaufhauses Joh bleibt ungeklärt

Tausende Quadratmeter Ladenfläche stehen im Kaufhaus Joh in der Zwickauer Innenstadt leer. Seit über zehn Jahren passiert wenig bis nichts. Jetzt bittet die Stadt um Ideen für die Nutzung.

Das Schocken in der Zwickauer Innenstadt wird zurzeit aufwendig saniert. Gleich daneben steht seit Jahren das frühere Kaufhaus Joh leer. 2013 wurde es geschlossen, alle Mitarbeiter entlassen. Seitdem ist das Immobilienunternehmen Unimo mit Sitz in der Schweiz Eigentümer. Das hüllte sich immer wieder in Schweigen über die Nutzung des Objektes,...