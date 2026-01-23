Lehrer aus Zwickau und dem Vogtland streiken am Montag: Welche Folgen hat das für die Schüler?

In Zwickau versammeln sich am Montag Lehrer zu einer Demonstration. Ob die Schulen offen bleiben, entscheidet sich kurzfristig. Vorsorglich zuhause bleiben dürfen Schüler aber auf keinen Fall.

Schüler in Westsachsen und dem Vogtland müssen am Montag vielerorts mit Unterrichtsausfall oder eingeschränktem Unterricht rechnen. Viele Lehrer werden voraussichtlich nicht zum Dienst erscheinen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Sächsische Lehrerverband (SLV) haben die Lehrkräfte an öffentlichen Schulen zu einem...