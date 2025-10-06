Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Leidenschaft für Kunst und Tradition: Zwickauer Malzirkel feierte 70-jähriges Bestehen

Der Vorstand des Malzirkels „Steinkohle“ wurde vielfach beglückwünscht.
Der Vorstand des Malzirkels „Steinkohle“ wurde vielfach beglückwünscht. Bild: Malzirkel Steinkohle e.V.
Der Vorstand des Malzirkels „Steinkohle“ wurde vielfach beglückwünscht.
Der Vorstand des Malzirkels „Steinkohle“ wurde vielfach beglückwünscht. Bild: Malzirkel Steinkohle e.V.
Zwickau
Leidenschaft für Kunst und Tradition: Zwickauer Malzirkel feierte 70-jähriges Bestehen
Von Jakob Nützler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

70 Jahre Malzirkel „Steinkohle“: Gefeiert wurde das Jubiläum zusammen mit einem Ehrengast aus dem Rathaus. Und der Verein plant bereits die Zukunft.

Ein Zusammentreffen vor Staffeleien und Kunstwerken: Ende September feierte der Zwickauer Malzirkel „Steinkohle“ sein 70-jähriges Bestehen im Atelier in der Hauptstraße. Wie der Verein mitteilt, waren nicht nur viele Wegbegleiter gekommen, sondern auch Oberbürgermeisterin Constance Arndt und Mitglieder des Steinkohlenbergbauvereins Zwickau....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
10.09.2025
1 min.
Mit der OB durch Marienthal
Mit Oberbürgermeisterin Constance Arndt geht es durch Marienthal.
Constance Arndt lädt zum Stadtspaziergang ein. Die Gäste können entdecken, welche Projekte die Zukunft prägen könnten.
Babette Philipp
11:30 Uhr
4 min.
Schlammschlacht vor dem Vergnügen: Gersdorf bereitet seine Kirmes vor
Riesenrad-Inhaberin Antje Bretschneider baut ihre „Russische Schaukel“bei straffem Nieselregen auf. Trotzdem schaut sie optimistisch aufs Wochenende.
Seit Montag bauen Schausteller in Gersdorf ihre Stände auf – trotz Regen und matschigem Platz. Kann die Kirmes unter solchen Bedingungen ein Erfolg werden?
Cristina Zehrfeld
17:00 Uhr
4 min.
„Ich trage mein Dorf im Herzen“: Junge Zwickauer wegen unsicherer Perspektive zwischen Bleiben und Gehen
Elina Görler (r.) nutzt die Einwohnerversammlung in Oberrothenbach, um OB Constance Arndt auf die Sorgen und Probleme junger Zwickauer aufmerksam zu machen.
Elina Görler (23) und Jonas Lorenz (19) schildern in einer Einwohnerversammlung der Oberbürgermeisterin ihre Sorgen um Arbeitsplätze und Zukunft in der Region. Wird Zwickau sie halten können?
Holger Weiß
11:24 Uhr
3 min.
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
Mehr Artikel