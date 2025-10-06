Leidenschaft für Kunst und Tradition: Zwickauer Malzirkel feierte 70-jähriges Bestehen

Zwickau
70 Jahre Malzirkel „Steinkohle“: Gefeiert wurde das Jubiläum zusammen mit einem Ehrengast aus dem Rathaus. Und der Verein plant bereits die Zukunft.
Ein Zusammentreffen vor Staffeleien und Kunstwerken: Ende September feierte der Zwickauer Malzirkel „Steinkohle“ sein 70-jähriges Bestehen im Atelier in der Hauptstraße. Wie der Verein mitteilt, waren nicht nur viele Wegbegleiter gekommen, sondern auch Oberbürgermeisterin Constance Arndt und Mitglieder des Steinkohlenbergbauvereins Zwickau....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.