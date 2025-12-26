MENÜ
  • Leserinnen und Leser der „Freien Presse“ entscheiden: Wer wird Westsachse des Jahres 2025?

Gesucht wird ab sofort der Westsachse des Jahres.
Gesucht wird ab sofort der Westsachse des Jahres. Bild: Logo: Tilo Steiner
Die Zwickauer Unternehmerin Anja Escher betreibt in der Stadt das Restaurant „Brauhaus Esch“, die Event-Location „Wilder Hirsch“, und das Modehaus „Esch-Glamour“ für Übergrößen.
Die Zwickauer Unternehmerin Anja Escher betreibt in der Stadt das Restaurant „Brauhaus Esch“, die Event-Location „Wilder Hirsch“, und das Modehaus „Esch-Glamour“ für Übergrößen. Bild: Ulf Dahl
Klaus Fischer vor der Galerie des Vereins „Freunde aktueller Kunst“ in Zwickau.
Klaus Fischer vor der Galerie des Vereins „Freunde aktueller Kunst“ in Zwickau. Bild: Holger Weiß
Ulrich „Uli“ Hummels Herz schlägt für Rock, Country, Blues und Co.
Ulrich „Uli“ Hummels Herz schlägt für Rock, Country, Blues und Co. Bild: Andreas Kretschel
Sara Linke vor der Zwickauer Liebesmauer.
Sara Linke vor der Zwickauer Liebesmauer. Bild: Ralph Köhler
Sebastian Liske engagiert sich bei der Interessengemeinschaft IG Traditionslok 58 3047 an vorderster Stelle.
Sebastian Liske engagiert sich bei der Interessengemeinschaft IG Traditionslok 58 3047 an vorderster Stelle. Bild: Eckard Sommer
Ramona Markstein, Autorin und Regisseurin des Prinzenraub-Spektakels in Hartenstein.
Ramona Markstein, Autorin und Regisseurin des Prinzenraub-Spektakels in Hartenstein. Bild: Ralf Kruppa
Thomas Reißner ist der Chef des Fördervereins zum Erhalt der Turnhalle Steinpleis.
Thomas Reißner ist der Chef des Fördervereins zum Erhalt der Turnhalle Steinpleis. Bild: Ralph Köhler
Philipp Schmidt hat eine Online-Petition für den Erhalt des Eishockey-Standortes gestartet.
Philipp Schmidt hat eine Online-Petition für den Erhalt des Eishockey-Standortes gestartet. Bild: Andreas Kretschel
Nicole Schramm hat den Fantasy-Ball im Schloss organisiert.
Nicole Schramm hat den Fantasy-Ball im Schloss organisiert. Bild: Markus Pfeifer
Willy Wagner hat das Werk eines fast vergessenen Komponisten ans Licht geholt.
Willy Wagner hat das Werk eines fast vergessenen Komponisten ans Licht geholt. Bild: Andreas Kretschel
Leserinnen und Leser der „Freien Presse“ entscheiden: Wer wird Westsachse des Jahres 2025?
Von unserer Redaktion
Zehn Kandidatinnen und Kandidaten aus dem gesamten Landkreis Zwickau stehen zur Wahl. Jetzt sind Sie gefragt.

Es hat schon Tradition, dass die „Freie Presse“ im Dezember den Westsachsen bzw. die Westsächsin des Jahres sucht. Wer hat Sie, liebe Leserinnen und Leser, im zu Ende gehenden Jahr besonders inspiriert, ermutigt, erfreut oder einfach nur ein Lächeln auf die Lippen gezaubert? Zehn Kandidatinnen und Kandidaten stehen zur Wahl. Stimmen Sie...
