Die Lessingstraße in Zwickau wird deutlich eher fertig als geplant.
Die Lessingstraße in Zwickau wird deutlich eher fertig als geplant.
Zwickau
Lessingstraße in Zwickau wird zwei Monate eher freigegeben
Von Konrad Rüdiger
Die Straße vor den Kunstsammlungen, Finanzamt und Polizeidirektion soll ab Montag wieder befahrbar sein.

Zwickau.

Die Baustelle Lessingstraße in Zwickau wird zwei Monate eher geräumt. Das teilte das Tiefbauamt der Stadt Zwickau mit. Das Finale zwischen Crimmitschauer und Walter-Rathenau-Straße steht am Montag, dem 11. August, an. Ursprünglich war Oktober vorgesehen. Dank günstiger Witterungsbedingungen zu Jahresbeginn habe der Start des zweiten Bauabschnitts vorgezogen werden können. Zudem gelang es, die Gesamtbauzeit um rund vier Wochen zu verkürzen. Von den für die Stadt anfallenden Kosten in Höhe von 1,43 Millionen Euro wurden 650.000 Euro über das Kommunalbudget als Fördermittel des Freistaates finanziert. Die August-Bebel-Straße ist im Abschnitt zwischen Lessing- und Kolpingstraße noch bis 18. August gesperrt, hieß es. (kru)

