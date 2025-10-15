Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Fans des FSV Zwickau bei einem Regionalligaspiel in der GGZ-Arena.
Fans des FSV Zwickau bei einem Regionalligaspiel in der GGZ-Arena. Bild: Picture Point/Gabor Krieg/Archiv
Fans des FSV Zwickau bei einem Regionalligaspiel in der GGZ-Arena.
Fans des FSV Zwickau bei einem Regionalligaspiel in der GGZ-Arena. Bild: Picture Point/Gabor Krieg/Archiv
Zwickau
Lesung: Skurriles rund um Fußballspiele im Zwickauer Fanprojekt
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Stadion-Sammler und ausgewiesener Fußball-Enthusiast gastiert am Donnerstag in Zwickau.

Zwickau.

Jörg Heinisch ist seit 31 Jahren im Bereich der Fußball-Literatur unterwegs – mal beschäftigt er sich mit der Stimmung in südamerikanischen Stadien, mal mit Katastrophen rund um den Sport, mal mit den Erlebnissen von sogenannten Groundhoppern bei ihren Reisen, mal mit Vereinshistorie oder Fanbiographien. Seine aktuelle Veröffentlichung ist eine Sammlung ungewöhnlicher Ereignisse aus der Fußballwelt. Skurrilitäten und Emotionen rund um Matches auf der ganzen Welt bringt er am Donnerstag, 16. Oktober, ab 19 Uhr im Fanprojekt Zwickau, Paul-Fleming-Straße 13, unter die Zuhörer. Im Gepäck hat er einschlägige Fotos und Videos, sodass auch am spielfreien Donnerstag Stadionatmosphäre aufkommen kann. Der Eintritt ist frei. (kru)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:00 Uhr
2 min.
FSV Zwickau bangt vor dem Heimspiel gegen den Greifswalder FC um den Einsatz von Theo Martens
Theo Martens stand in zehn von bisher elf Regionalligaspielen in der Startelf des FSV Zwickau. Hinter seinem Einsatz am Samstag steht noch ein Fragezeichen.
Der Fußball-Regionalligist ist fürs Heimspiel gegen die Norddeutschen besonders motiviert. Der Trainer muss auf zwei Spieler verzichten und wird sich in einem Fall kurzfristig entscheiden.
Monty Gräßler
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
14:49 Uhr
2 min.
„Bad Elster blüht“: So verschönern Bewohner ihr Wohnumfeld
Oxana Razhkova mit ihren Kindern Sofia und Alexander bei der Pflanzaktion Am Kuhberg.
Eine Pflanzaktion mit Anwohnern im Wohngebiet Am Kuhberg in Bad Elster soll das Umfeld verschönern. Familien und Kinder waren begeistert bei der Sache.
Christian Schubert
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
14:47 Uhr
1 min.
Technischer Defekt löst Feuer in Autohaus aus
Die Feuerwehr musste in der Nacht im Leipziger Osten tätig werden.
Feueralarm in Paunsdorf: Ein Autohaus brennt, rund 50 Feuerwehrleute löschen den Brand. Ein Brandspezialist findet die Ursache recht schnell.
14.10.2025
1 min.
Zwickauer Stadtbibliothek schließt eine Woche lang
Frank Körner von der Stadtbibliothek Zwickau scannt Bücher.
Anfang November werden neue Rückgabeautomaten eingebaut. Dafür muss die Einrichtung komplett geschlossen werden.
Konrad Rüdiger
Mehr Artikel