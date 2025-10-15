Lesung: Skurriles rund um Fußballspiele im Zwickauer Fanprojekt

Ein Stadion-Sammler und ausgewiesener Fußball-Enthusiast gastiert am Donnerstag in Zwickau.

Zwickau.

Jörg Heinisch ist seit 31 Jahren im Bereich der Fußball-Literatur unterwegs – mal beschäftigt er sich mit der Stimmung in südamerikanischen Stadien, mal mit Katastrophen rund um den Sport, mal mit den Erlebnissen von sogenannten Groundhoppern bei ihren Reisen, mal mit Vereinshistorie oder Fanbiographien. Seine aktuelle Veröffentlichung ist eine Sammlung ungewöhnlicher Ereignisse aus der Fußballwelt. Skurrilitäten und Emotionen rund um Matches auf der ganzen Welt bringt er am Donnerstag, 16. Oktober, ab 19 Uhr im Fanprojekt Zwickau, Paul-Fleming-Straße 13, unter die Zuhörer. Im Gepäck hat er einschlägige Fotos und Videos, sodass auch am spielfreien Donnerstag Stadionatmosphäre aufkommen kann. Der Eintritt ist frei. (kru)