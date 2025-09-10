Letzte Auflage für Hartensteiner Rockfestival: Warum die „RFN“-Organisatoren den Stecker ziehen

Gestartet als musikalische Geburtstagsparty, ist das „Rock für Neighbours“-Festival immer größer geworden. Jetzt ziehen die Macher einen Schlussstrich. Was dennoch Anlass für Optimismus gibt.

Die 16. Auflage ist die letzte: Am Sonnabend wird in Hartenstein nochmal das „Rock for Neighbours“-Festival gefeiert, danach ist mit „Rock für Nachbarn“ Schluss. „Das wird die Final Edition“, sagt Claudius Kunz vom Verein „Kreuz und Quer“, der das „RFN“ abgekürzte Festival organisiert. „Wir merken, dass unsere Kapazitäten... Die 16. Auflage ist die letzte: Am Sonnabend wird in Hartenstein nochmal das „Rock for Neighbours“-Festival gefeiert, danach ist mit „Rock für Nachbarn“ Schluss. „Das wird die Final Edition“, sagt Claudius Kunz vom Verein „Kreuz und Quer“, der das „RFN“ abgekürzte Festival organisiert. „Wir merken, dass unsere Kapazitäten...