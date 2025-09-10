Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Letzte Auflage für Hartensteiner Rockfestival: Warum die „RFN“-Organisatoren den Stecker ziehen

Annabel (l.) und Juliane Rudolph beim Arbeitseinsatz vor dem Festival am Samstag.
Annabel (l.) und Juliane Rudolph beim Arbeitseinsatz vor dem Festival am Samstag. Bild: Ralf Wendland
Annabel (l.) und Juliane Rudolph beim Arbeitseinsatz vor dem Festival am Samstag.
Annabel (l.) und Juliane Rudolph beim Arbeitseinsatz vor dem Festival am Samstag. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Letzte Auflage für Hartensteiner Rockfestival: Warum die „RFN“-Organisatoren den Stecker ziehen
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gestartet als musikalische Geburtstagsparty, ist das „Rock für Neighbours“-Festival immer größer geworden. Jetzt ziehen die Macher einen Schlussstrich. Was dennoch Anlass für Optimismus gibt.

Die 16. Auflage ist die letzte: Am Sonnabend wird in Hartenstein nochmal das „Rock for Neighbours“-Festival gefeiert, danach ist mit „Rock für Nachbarn“ Schluss. „Das wird die Final Edition“, sagt Claudius Kunz vom Verein „Kreuz und Quer“, der das „RFN“ abgekürzte Festival organisiert. „Wir merken, dass unsere Kapazitäten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
21:35 Uhr
2 min.
Unheilig-Sänger feiert emotionales Bühnen-Comeback
Der Graf hatte sich eigentlich vor rund einem Jahrzehnt von der Bühne verabschiedet.
Der Graf steht bei der Goldenen Henne erstmals seit vielen Jahren wieder auf der Bühne – und spricht über die Bedeutung seiner Frau und die Kraft der Musik für sein Leben.
11:45 Uhr
2 min.
Prinzenraub wird in Prag präsentiert: Kreis Zwickau beim Sommerfest Sachsens in Tschechien
Kostüme der Prinzenraub-Aufführung in Hartenstein werden am Wochenende in Prag gezeigt.
Das Sommerfest in Prag wird zur Bühne für Westsachsen. Mit dabei: Künstler und historische Kostüme. Welche Geschichte versteckt sich hinter den Gewändern?
Holger Weiß
21:44 Uhr
5 min.
"Sind nicht fertig": Schröder führt Deutschland ins Finale
Gemeinsamer Jubel der Basketballer nach dem Finaleinzug.
Zweimal Finnland, zweimal gewonnen: Die Weltmeister stehen jetzt auch im EM-Finale. Es ist schon jetzt die erfolgreichste Ära im deutschen Basketball. Jetzt geht es gegen die Türkei.
Lars Reinefeld und Patrick Reichardt, dpa
27.08.2025
3 min.
„Zwischen 50 und 500 Besuchern ist alles drin“: Neues Festival feiert im Kreis Zwickau Premiere
Junge Menschen organisieren im Kreis Zwickau ein Festival mit Musik und Workshops.
Kreative Köpfe aus der Region organisieren das „You & Me Festival“. Am 29. August wird die Waldpension in Giegengrün zum Schauplatz.
Holger Weiß
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel