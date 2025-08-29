Letzter Tag für McDonald’s in Zwickau-Arcaden: Haben Fast-Food-Restaurants in Innenstädten überhaupt noch eine Chance?

Dass der Fastfood-Riese das Einkaufszentrum verlässt, war schon länger klar. Jetzt steht fest, an welchem Tag dort zum letzten Mal Burger, Pommes und Kaffee über den Tresen gehen. Ist das Stadtzentrum für Schnellrestaurants ein schlechtes Pflaster?

Schon fast verputzt ist der Cheeseburger, als der Jugendliche am Donnerstagvormittag die Marienstraße überquert. Geholt hat er ihn sich, wie die zerknüllte Verpackung in seiner Hand erkennen lässt, bei McDonald's in den Zwickau-Arcaden. Dass es einer der letzten Tage ist, an dem er sich dort solche Burger kaufen kann, weiß er noch gar...