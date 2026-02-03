Licht Aus am Windrad-Schwibbogen in Mülsen: Wo Windkraftfreunde und Gegner zusammenkommen

Der Mülsener Windmüller Steffen Flämig hat an Lichtmess mit drei Vereinen ein kleines Fest auf die Beine gestellt. Im eisigen Wind lauschten an die 400 Menschen alten Melodien.

Volksfeststimmung auf der Lippoldsruh hoch über Mülsen: Ein eisiger Wind pfeift, aber immer mehr Menschen kommen am Montagabend auf den Parkplatz der Metallbaufirma Schwalbe. Gegenüber von Mülsens erstem Windrad schenken Michelner Feuerwehrvereinsmitglieder Bier aus. „Was? Ein kaltes Bier für 2 Mark fuffzig?" ruft ein Mann Steffen Hergert...