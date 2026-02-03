MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Licht Aus am Windrad-Schwibbogen in Mülsen: Wo Windkraftfreunde und Gegner zusammenkommen

Hoch oben auf dem Windrad bliesen Daniel Lauer und Robert Häcker zum Feierabend.
Hoch oben auf dem Windrad bliesen Daniel Lauer und Robert Häcker zum Feierabend. Bild: Ralph Köhler
Windmüller Steffen Flämig ließ sich von Steffen Hergert ein Bier zapfen.
Windmüller Steffen Flämig ließ sich von Steffen Hergert ein Bier zapfen. Bild: Ralph Köhler
Halb durchgefroren, aber mit donnerndem Applaus belohnt: Daniel Lauer (links) und Robert Häcker. Sie wurden von Flämigs Sicherheitskräften begleitet.
Halb durchgefroren, aber mit donnerndem Applaus belohnt: Daniel Lauer (links) und Robert Häcker. Sie wurden von Flämigs Sicherheitskräften begleitet. Bild: Ralph Köhler
Hoch oben auf dem Windrad bliesen Daniel Lauer und Robert Häcker zum Feierabend.
Hoch oben auf dem Windrad bliesen Daniel Lauer und Robert Häcker zum Feierabend. Bild: Ralph Köhler
Windmüller Steffen Flämig ließ sich von Steffen Hergert ein Bier zapfen.
Windmüller Steffen Flämig ließ sich von Steffen Hergert ein Bier zapfen. Bild: Ralph Köhler
Halb durchgefroren, aber mit donnerndem Applaus belohnt: Daniel Lauer (links) und Robert Häcker. Sie wurden von Flämigs Sicherheitskräften begleitet.
Halb durchgefroren, aber mit donnerndem Applaus belohnt: Daniel Lauer (links) und Robert Häcker. Sie wurden von Flämigs Sicherheitskräften begleitet. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Licht Aus am Windrad-Schwibbogen in Mülsen: Wo Windkraftfreunde und Gegner zusammenkommen
Von Uta Pasler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Mülsener Windmüller Steffen Flämig hat an Lichtmess mit drei Vereinen ein kleines Fest auf die Beine gestellt. Im eisigen Wind lauschten an die 400 Menschen alten Melodien.

Volksfeststimmung auf der Lippoldsruh hoch über Mülsen: Ein eisiger Wind pfeift, aber immer mehr Menschen kommen am Montagabend auf den Parkplatz der Metallbaufirma Schwalbe. Gegenüber von Mülsens erstem Windrad schenken Michelner Feuerwehrvereinsmitglieder Bier aus. „Was? Ein kaltes Bier für 2 Mark fuffzig?“ ruft ein Mann Steffen Hergert...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.01.2026
3 min.
Spende mit Herz: Musikcoach Michael Soós kehrt zurück in seine Heimat Werdau
Michael Soós ist ein Multitalent: Musiklehrer, Hobbyfotograf und Sänger in einer Band.
Kindheit in der Pleißestadt, heute Zwickau: Aus Landschaftsfotos von seinen Reisen entstehen Kalender – und eine Spende, die diesmal dem Hospiz zugutekommt.
Jochen Walther
22:20 Uhr
3 min.
Gaddafi-Sohn Saif al-Islam in Libyen getötet
Saif al-Islam war 2021 nach langer Abwesenheit wieder in Libyen aufgetaucht. (Archivbild)
Nach dem Umbruch in Libyen kam Saif al-Islam in Haft. Er verschwand jahrelang und meldete sich erst 2021 mit großen politischen Ambitionen zurück. Nun wird er in seiner Residenz getötet.
22:01 Uhr
2 min.
Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.
An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.
02.02.2026
7 min.
Großbrand bei Freiberg: Autos, Motorräder und 5000 Liter Diesel in brennendem Gebäude – Der Einsatz in Bildern
 13 Bilder
Großbrand in einer Autowerkstatt in Kleinschirma: Die angrenzende Freiberger Straße und die Bahnstrecke wurden gesperrt.
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Johanna Klix, Thomas Kaufmann, Grit Baldauf, Cornelia Schönberg
01.02.2026
1 min.
Feierohmd für Mülsener Schwibbogen
Der vermutlich höchst gelegene Schwibbogen Sachsens soll am Montag ausgeknipst werden.
Am Montagabend will der Windradbetreiber das Licht des Schwibbogen in luftiger Höhe ausknipsen. Vereine sorgen für Speis und Trank und Musik.
Uta Pasler
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
Mehr Artikel