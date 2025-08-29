Lichtblitze über Zwickau-Marienthal lassen Autofahrerin rätseln: Das ist die Erklärung dafür

Zwickauer wundern sich über mysteriöse Lichter am Himmel. Die überraschend einfache Erklärung liefert das Heinrich-Braun-Klinikum.

Die Frau spricht von Lichtblitzen über Zwickau-Marienthal, „aber ein Gewitter war das definitiv nicht“, macht sie am Telefon klar. Sie habe die Erscheinung Mitte August auf der Heimfahrt mit dem Auto wahrgenommen, könne sich seine Herkunft nicht erklären und wende sich deshalb an die „Freie Presse“. Die Frau ist mit ihrer Beobachtung...