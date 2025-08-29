Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Lichtblitze über Zwickau-Marienthal lassen Autofahrerin rätseln: Das ist die Erklärung dafür

Das markante Licht über Zwickau-Marienthal. Es ist das Leuchtfeuer für den Rettungshubschrauber. Foto: privat
Das markante Licht über Zwickau-Marienthal. Es ist das Leuchtfeuer für den Rettungshubschrauber. Foto: privat Bild: privat
Das markante Licht über Zwickau-Marienthal. Es ist das Leuchtfeuer für den Rettungshubschrauber. Foto: privat
Das markante Licht über Zwickau-Marienthal. Es ist das Leuchtfeuer für den Rettungshubschrauber. Foto: privat Bild: privat
Zwickau
Lichtblitze über Zwickau-Marienthal lassen Autofahrerin rätseln: Das ist die Erklärung dafür
Redakteur
Von Holger Weiß
Zwickauer wundern sich über mysteriöse Lichter am Himmel. Die überraschend einfache Erklärung liefert das Heinrich-Braun-Klinikum.

Die Frau spricht von Lichtblitzen über Zwickau-Marienthal, „aber ein Gewitter war das definitiv nicht“, macht sie am Telefon klar. Sie habe die Erscheinung Mitte August auf der Heimfahrt mit dem Auto wahrgenommen, könne sich seine Herkunft nicht erklären und wende sich deshalb an die „Freie Presse“. Die Frau ist mit ihrer Beobachtung...
