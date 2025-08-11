Lichtensteiner Fußballtrainer mit der Axt erschlagen: Prozess beginnt von vorn

Zwickau
Ein Mann aus Lichtenstein erschlug vor zwei Jahren seinen ehemaligen Fußballtrainer. Mit der Axt zertrümmerte er den Kopf des Mannes, der ihn als Kind sexuell missbraucht haben soll. Obwohl das Gericht längst zu einem Urteil kam, beginnt der Prozess nun noch einmal.
Der Fußballer K., der einen Menschen getötet hat, steht ab Dienstag wieder vor Gericht. Ein zweites Mal muss das Landgericht Zwickau seine Tat beleuchten. Es muss Zeugen hören, Psychiater sprechen lassen und neu urteilen über den Fall, der als Axtmord von Lichtenstein die Region erschüttert hat. K. war bekannt unter Fußballern. Kurz zuvor...
