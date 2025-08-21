Lichtentanne: 50 Bilder erzählen 800-jährige Geschichte von Schönfels

Gut möglich, dass sich die Einwohnerzahl von Schönfels in den nächsten Tagen kurzzeitig verdopppelt. Vor allem für den Festumzug am Sonntag werden jede Menge Schaulustige erwartet.

Ein alter Mann im Blaumann hat es sich vor seinem Haus bequem gemacht. Ein anderer steckt kopfüber in einem Fass, was seine Frau lächelnd zur Kenntnis nimmt. Ein junges Mädchen mit blütenweißer Schürze bietet Brot an – mehr als 50 Strohpuppen machen auf den Jahreshöhepunkt von Schönfels aufmerksam: das 800-jährige Bestehen des Ortes.