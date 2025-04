Lichtentanne: Anna Hauss & Band spielen in der Kulturkirche

Das Konzert findet am Donnerstag statt und beginnt 20 Uhr.

Zu akustischem Indie-Soul mit der Gitarristin und Sängerin Anna Hauss & Band wird am Donnerstag, 27. März, 20 Uhr, ins Kulturzentrum „Sankt Barbara“ nach Lichtentanne, Hauptstraße 30, eingeladen. Hauss wurde in Berlin geboren und wuchs in einem künstlerisch geprägten Haushalt auf. Während ihres Jazzstudiums an der Leipziger...