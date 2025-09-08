Lichtentanne: Autofahrer bei Unfall verletzt

Auf der S 293 kam es offenbar zu einem Missverständnis mit einem anderen Fahrer. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einem Unfall in Lichtentanne ist am Samstagmorgen ein junger Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag meldete, war der 19-Jährige gegen 8.35 Uhr mit seinem VW von der A 72 kommend auf der S 293 Richtung Zwickau unterwegs. An einer Stelle, wo sich die Fahrbahn verengt, wollte er auf der linken der zwei Spuren einen roten Kia-SUV...