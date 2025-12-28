Lichtentanne bei Zwickau: Grillhaus bleibt geschlossen

Vom Traditionsgasthof „Zur Lichten Tanne“ zum „Euphrat Grillhaus“: Neues Gastronomie-Kapitel in Lichtentanne endet nach nur drei Jahren.

Der Bestellservice ist noch aktiv, auch über das Internet ist die Gaststätte noch zu erreichen. Doch am Eingang zum „Euphrat Grillhaus“ stellt ein Hinweis klar: „Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, wir bedauern es sehr, Ihnen mitteilen zu müssen, dass unser Restaurant dauerhaft geschlossen bleibt.“ Der Inhaber begründete die Schließung...