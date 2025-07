Lichtentanne: Firma Roth produziert Zuckertüten passend zu Film-Hit

Seit Jahrzehnten stellt die Firma Roth im Lichtentanner Gewerbegebiet Zuckertüten her. Doch diesmal macht sich ein grimmig blickender Typ in den Produktionshallen breit. Was hat es mit ihm auf sich?

Wie ein Zeitreisender muss sich Lukas Roth in diesen Tagen vorkommen. Nur wenige Schritte trennen den Geschäftsführer der gleichnamigen Firma im Lichtentanner Gewerbegebiet zwischen Sommer und Winter. Während in der einen Halle noch die Produktion der Zuckertüten auf Hochtouren läuft, gehen in der anderen die ersten Adventskalender vom Band....