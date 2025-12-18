MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jörg Hofmann trägt sich ins Ehrenbuch der Gemeinde Lichtentanne ein.
Jörg Hofmann trägt sich ins Ehrenbuch der Gemeinde Lichtentanne ein. Bild: Torsten Piontkowski
Jörg Hofmann trägt sich ins Ehrenbuch der Gemeinde Lichtentanne ein.
Jörg Hofmann trägt sich ins Ehrenbuch der Gemeinde Lichtentanne ein. Bild: Torsten Piontkowski
Zwickau
Lichtentanne: Historiker sorgt für „gläsernes“ Schönfels
Von Torsten Piontkowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schon als Kind habe er sich für Historie interessiert, sagt Dr. Jörg Hofmann. Jahrzehnte später verschafft ihm dieses Hobby einen Eintrag ins Ehrenbuch der Gemeinde Lichtentanne.

Spätestens seit dem Sommer vorigen Jahres sorgte der Schönfelser Jörg Hofmann für Schlagzeilen. Intensive Recherchen in alten Akten und Dokumenten wiesen ihm die Spur zu einer Anlage mitten im Schönfelser Wald und einen Tunnel, in den Schienen führen. Der promovierte Historiker war sicher: Hier wurde eine Abschussrampe für Hitlers...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.12.2025
3 min.
Adventszauber bringt Lichtentanner Barbara zum Leuchten
Die „Parkwichtel“ boten ein sorgsam einstudiertes Programm.
Auch in diesem Jahr schien die Lichtentanner Kulturkirche Barbara zum Adventszauber aus allen Mauern zu platzen. Vor allem die „Parkwichtel“ sorgten für eine Überraschung.
Torsten Piontkowski
10:32 Uhr
2 min.
Prime-Werbung wider Willen: Geld zurück per Sammelklage
Sammelklage für Betroffene: Amazon-Prime-Kunden können sich weiterhin der Klage der Verbraucherzentrale Sachsen anschließen und eine Entschädigung fordern.
Amazon Prime zeigt Werbung ohne Zustimmung – und obwohl Werbefreiheit eigentlich vertraglich zugesichert ist. Was Kundinnen und Kunden über eine mögliche Entschädigung wissen sollten.
03.12.2025
4 min.
Kein Ritteressen mehr: Aus für Traditionsgaststätte in der Burg Schönfels
Die Burggaststätte macht bereits jetzt einen recht verlassenen Eindruck, aber bis 31. Januar geht es dort noch weiter.
Manche behaupten scherzhaft, hier hätten schon die Ritter gespeist. Immerhin genoss die Gaststätte in der Burg Schönfels seit fast 37 Jahren einen guten Ruf. Nun steht die Schließung an. Weshalb?
Torsten Piontkowski
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
10:38 Uhr
2 min.
Zartes Kalb trifft auf Thunfischsauce: Vitello Tonnato
Italienischer Klassiker für den Festtagstisch: Zartes Kalbfleisch trifft auf cremige Thunfischsoße.
Sie suchen einen pfiffigen Auftakt für das Festmenü? Vitello Tonnato punktet mit feinen Aromen, cremiger Sauce – und lässt sich auch ohne Profi-Küche zubereiten. Kalbsexperten haben Rezept und Tipps.
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
Mehr Artikel