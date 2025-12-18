Lichtentanne: Historiker sorgt für „gläsernes“ Schönfels

Schon als Kind habe er sich für Historie interessiert, sagt Dr. Jörg Hofmann. Jahrzehnte später verschafft ihm dieses Hobby einen Eintrag ins Ehrenbuch der Gemeinde Lichtentanne.

Spätestens seit dem Sommer vorigen Jahres sorgte der Schönfelser Jörg Hofmann für Schlagzeilen. Intensive Recherchen in alten Akten und Dokumenten wiesen ihm die Spur zu einer Anlage mitten im Schönfelser Wald und einen Tunnel, in den Schienen führen. Der promovierte Historiker war sicher: Hier wurde eine Abschussrampe für Hitlers... Spätestens seit dem Sommer vorigen Jahres sorgte der Schönfelser Jörg Hofmann für Schlagzeilen. Intensive Recherchen in alten Akten und Dokumenten wiesen ihm die Spur zu einer Anlage mitten im Schönfelser Wald und einen Tunnel, in den Schienen führen. Der promovierte Historiker war sicher: Hier wurde eine Abschussrampe für Hitlers...