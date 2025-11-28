Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Lichtentanne: Polizei ermittelt nach dreistem Diebstahl von Weihnachts-Deko

Zum Diebesgut beim Einbruch in Lichtentanne gehören auch Räuchermännchen.
Bild: Daniel Karmann/dpa
Zum Diebesgut beim Einbruch in Lichtentanne gehören auch Räuchermännchen.
Zum Diebesgut beim Einbruch in Lichtentanne gehören auch Räuchermännchen. Bild: Daniel Karmann/dpa
Lichtentanne: Polizei ermittelt nach dreistem Diebstahl von Weihnachts-Deko
Von Holger Frenzel
Bei einem Einbruch in den Keller eines Hauses an der Thomas-Müntzer-Straße erbeuteten die Täter Räuchermännchen und Weihnachtsbaumkugeln. Welchen Wert hat das Diebesgut?

Kurz vor dem Beginn der Adventszeit haben es Diebe in Lichtentanne auf Weihnachts-Deko abgesehen. Sie entwendeten unter anderem Räuchermännchen und Weihnachtsbaumkugeln aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Thomas-Müntzer-Straße.
08:10 Uhr
1 min.
Lichtentanne: Diebe entwenden 5000 Euro teure Enduro-Maschine
Der Diebstahl einer Enduro-Maschine in Lichtentanne beschäftigt die Polizei.
Tatzeit war zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagvormittag. Die Täter brachen eine Gartenlaube an der Thanhofer Straße auf. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
18:30 Uhr
9 min.
Schulstreik gegen Wehrpflicht: Schulleiterin richtet sich direkt an Eltern – Organisatoren sprechen von Einschüchterung
Mit anprangernden Worten demonstrieren die Schüler am Freitag gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht.
Die Diskussionen um die Wiedereinführung der Wehrpflicht halten an. Nun wurde bundesweit zu einem Schulstreik aufgerufen. In Schulen in Sachsen sorgt das für Zündstoff zwischen Lehrern und Schülern.
Josua Gerner
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
08:26 Uhr
1 min.
Einbruch in Reinsdorfer Gärtnerei: Diebe entwenden teures Werkzeug
Ein Einbruch in eine Gärtnerei in Friedrichsgrün beschäftigt die Polizei.
Die Polizei beziffert den Wert des Diebesgutes auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht von Samstag zu Sonntag im Ortsteil Friedrichsgrün. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
18:25 Uhr
2 min.
Korruptionsfall: Frühere EU-Chefdiplomatin beteuert Unschuld
Die frühere EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini ist wieder auf freiem Fuß. (Archivbild)
Die vorübergehende Festnahme der früheren EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini sorgt in Brüssel für Aufregung. Jetzt meldet sich die Betroffene erstmals zu Wort.
