Lichtentanne: Polizei ermittelt nach dreistem Diebstahl von Weihnachts-Deko

Bei einem Einbruch in den Keller eines Hauses an der Thomas-Müntzer-Straße erbeuteten die Täter Räuchermännchen und Weihnachtsbaumkugeln. Welchen Wert hat das Diebesgut?

Kurz vor dem Beginn der Adventszeit haben es Diebe in Lichtentanne auf Weihnachts-Deko abgesehen. Sie entwendeten unter anderem Räuchermännchen und Weihnachtsbaumkugeln aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Thomas-Müntzer-Straße.