Lichtentanne: Schotten geizen nicht mit sattem Rock

Zwickau
Wenn die Rockband Big Country auf Eastworld-Tour geht, ist es naheliegend, dass sie auch im Osten spielt. Am Donnerstag brachten die Schotten das Publikum in der „Barbara“ zum Ausrasten.
So ist das mit den Klischees. Die fünf Musiker der schottischen Band Big Country traten am Donnerstag in der restlos ausverkauften „Barbara“ in Lichtentanne nicht im Kilt auf, und auch Whisky-Flaschen neben den Instrumenten suchte man vergebens. Das mag zu ihren Anfängen, als sich die Band 1981 gründete, so gewesen sein. Und in der Tat...
