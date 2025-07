Lichtentanne schrammt knapp an neuem Hitzerekord vorbei

Den heißesten 2. Juli gab es laut Deutschem Wetterdienst im Jahr 1952.

Auch wenn viele am Mittwoch wegen der Hitze stöhnten: Es gab schon heißere Julitage in der Region Zwickau. In Lichtentanne wurde laut Deutschem Wetterdienst um 20 Uhr der Tageshöchstwert erreicht: Zu diesem Zeitpunkt wurden 35,8 Grad Celsius gemessen. Damit ist das Dorf allerdings knapp an einem neuen Temperaturrekord für einen 2. Juli...