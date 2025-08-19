Lichtentanner Löschbande steht nicht auf dem Schlauch

Der Mittwochnachmittag aller 14 Tage ist für sie quasi ein wasserdichter Termin. Dann treffen sich die zehn Jungen und Mächen der Lichtentanner Löschbande zum Training.

Durst löschen ist an diesem Nachmittag bei 35 Grad besonders wichtig. Dafür werden Pausen eingelegt, denn ein bisschen Disziplin muss schon sein. Heute wird ein Löscheinsatz vorbereitet. Was fast schon dramatisch klingt, im Schatten der Fahrzeughalle aber erst mal spielerisch erklärt wird. Im Halbkreis um Elisabeth Borbe und Martin Liebold...