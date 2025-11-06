Lidl-Neubau in Zwickau: Filiale an der Leipziger Straße nach sieben Monaten Bauzeit wieder eröffnet

Schon vor der Öffnung bildeten sich Schlangen vor dem Markt in Pölbitz. Auf 1400 Quadratmetern Fläche stehen nun breitere Gänge, ein erweitertes Frischesortiment und Selbstbedienungskassen bereit.

Großer Andrang herrschte am Donnerstagmorgen in Pölbitz: Schon vor 7 Uhr bildete sich eine lange Schlange vor dem wiedereröffneten Lidl-Markt an der Leipziger Straße. Viele wollten gleich am ersten Tag sehen, wie der Neubau aussieht, der den alten Markt ersetzt.