  • Liebe auf der Eisbahn: „Dating on Ice“ feiert stimmungsvolle Premiere in Zwickau

Joleen Kießling aus Glauchau und Collin Bauer aus Altenburg bei der Eisparty in Zwickau.
Joleen Kießling aus Glauchau und Collin Bauer aus Altenburg bei der Eisparty in Zwickau. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Liebe auf der Eisbahn: „Dating on Ice“ feiert stimmungsvolle Premiere in Zwickau
Von Thomas Croy
Schlittschuhlaufen zu heißer Musik und knisternde Romantik sorgen für eine besondere Atmosphäre im Muldepark. Die Veranstaltung genossen allerdings mehr Paare als Singles.

Samstagabend auf der Eisbahn Zwickau im Muldepark: Musik liegt in der Luft, gute Laune sowieso. Besucher ziehen lachend ihre Runden über das Eis, manche sicher, andere noch etwas wackelig. „Dating on Ice“ feiert Premiere – ein neues Format, das Bewegung an der frischen Luft mit Partystimmung und einer Prise Romantik verbindet.
