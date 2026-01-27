MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Liebesbetrug in der Region Zwickau: So skrupellos beuten Täter ihre Opfer aus

Liebesschwindler, auch Love- oder Romance-Scammer genannt, nutzen Sehnsüchte des Gegenübers gezielt aus, um Vertrauen aufzubauen.
Liebesschwindler, auch Love- oder Romance-Scammer genannt, nutzen Sehnsüchte des Gegenübers gezielt aus, um Vertrauen aufzubauen. Bild: Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa
Die betrogene Zwickauerin ist vom Amtsgericht wegen Geldwäsche verurteilt worden. Sie hatte dem Betrüger Konten zur Verfügung gestellt.
Die betrogene Zwickauerin ist vom Amtsgericht wegen Geldwäsche verurteilt worden. Sie hatte dem Betrüger Konten zur Verfügung gestellt. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Eine 64-jährige Zwickauerin hatte in mehreren Fällen Männern, die sie im Internet kennengelernt hatte, Geld gegeben.
Eine 64-jährige Zwickauerin hatte in mehreren Fällen Männern, die sie im Internet kennengelernt hatte, Geld gegeben. Bild: Symbolfoto: Hendrik Schmidt/dpa
Liebesschwindler, auch Love- oder Romance-Scammer genannt, nutzen Sehnsüchte des Gegenübers gezielt aus, um Vertrauen aufzubauen.
Liebesschwindler, auch Love- oder Romance-Scammer genannt, nutzen Sehnsüchte des Gegenübers gezielt aus, um Vertrauen aufzubauen. Bild: Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa
Die betrogene Zwickauerin ist vom Amtsgericht wegen Geldwäsche verurteilt worden. Sie hatte dem Betrüger Konten zur Verfügung gestellt.
Die betrogene Zwickauerin ist vom Amtsgericht wegen Geldwäsche verurteilt worden. Sie hatte dem Betrüger Konten zur Verfügung gestellt. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Eine 64-jährige Zwickauerin hatte in mehreren Fällen Männern, die sie im Internet kennengelernt hatte, Geld gegeben.
Eine 64-jährige Zwickauerin hatte in mehreren Fällen Männern, die sie im Internet kennengelernt hatte, Geld gegeben. Bild: Symbolfoto: Hendrik Schmidt/dpa
Zwickau
Liebesbetrug in der Region Zwickau: So skrupellos beuten Täter ihre Opfer aus
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ersparnisse weg, Mann weg und dann auch noch vom Gericht verurteilt: Eine Zwickauerin ist schon dreimal Opfer von Love-Scamming geworden. Wie kann das sein, dass Liebesbetrüger immer wieder Erfolg haben?

25.000, 18.000 oder 20.000 Euro: Diese Summen nennt die Polizei, wenn sie vom Schaden berichtet, den Liebesbetrüger in der Region Zwickau bei ihren Opfern verursacht haben. Erst vor wenigen Tagen stand in Zwickau eine Frau (64) vor Gericht, die ihre Ersparnisse einer Bekanntschaft namens Lukas aus dem Internet gab. Unter anderem, weil er ihr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
3 min.
DIW erwartet Wende am Bau – Hoffnung für Wohnungssuchende
Arbeiter auf der Baustelle: Die Branche dürfte 2026 nach Jahren der Krise wieder wachsen (Archivbild)
Höhere Zinsen, gestiegene Kosten: Bauherren haben schwierige Zeiten hinter sich. Nun soll es am Bau wieder aufwärtsgehen, dank Milliarden-Staatsausgaben. Wirtschaftsforscher sehen aber ein Risiko.
22.01.2026
4 min.
Sie gab ihm aus Liebe Zugriff auf ihr Konto, er jonglierte mit 900.000 Euro: Liebesbetrüger ruiniert Zwickauerin und bringt sie vor Gericht
Eine 64 Jahre alte Frau wurde von einem Liebes-Betrüger manipuliert.
Eine 64-jährige Witwe lernt im Internet einen neuen Mann kennen und will ihm aus der Patsche helfen. Am Ende sind nicht nur ihre Ersparnisse weg, sie hat sich sogar strafbar gemacht. Wie konnte das passieren?
Frank Dörfelt
07.01.2026
1 min.
Internet-Betrug: Mann aus dem Zwickauer Umland verliert 150.000 Euro
Bitcoin war die erste Kryptowährung und ist heute noch am Markt die stärkste.
Betrüger gaukelten online Beteiligungen an Investments und Kauf von Kryptowährung vor. Wie es dazu gekommen ist.
Lutz Kirchner
28.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 28.01.2026
 4 Bilder
Von einer feinen Eisschicht überzogen, glitzern Pflanzen im warmen Gegenlicht des Sonnenuntergangs in Brandenburg.
26.01.2026
2 min.
Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.
Katrin Kablau, Thomas Wittig
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
Mehr Artikel