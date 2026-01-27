Liebesbetrug in der Region Zwickau: So skrupellos beuten Täter ihre Opfer aus

Ersparnisse weg, Mann weg und dann auch noch vom Gericht verurteilt: Eine Zwickauerin ist schon dreimal Opfer von Love-Scamming geworden. Wie kann das sein, dass Liebesbetrüger immer wieder Erfolg haben?

25.000, 18.000 oder 20.000 Euro: Diese Summen nennt die Polizei, wenn sie vom Schaden berichtet, den Liebesbetrüger in der Region Zwickau bei ihren Opfern verursacht haben. Erst vor wenigen Tagen stand in Zwickau eine Frau (64) vor Gericht, die ihre Ersparnisse einer Bekanntschaft namens Lukas aus dem Internet gab. Unter anderem, weil er ihr...