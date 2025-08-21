„Liederbuch“ – der Weg vom Keller in die Kirche

Zwickau
Der Verein Liederbuch und die Kulturkirche Barbara in Lichtentanne lassen sich eigentlich nur gemeinsam denken. Nun feiert der Verein Geburtstag und Andreas Voigt erinnert sich an die Anfänge.
Juni 1981: Im Frühjahr erhalten die Parteien der Nationalen Front 99,86 Prozent Zustimmung. So die offizielle Lesart. Im gleichen Jahr tritt eine kleine zierliche Frau erstmals in Zwickau auf, die mit ihrem Lied „Sind so kleine Hände“ schon drei Jahre vorher den Unmut der Kulturoberen auf sich gezogen hatte: Bettina Wegner. Sie singt in der...
