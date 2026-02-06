Lisa Eckhardt in Zwickau: Über Demokratie und Fesselspiele

Bei ihrem Auftritt in der Sparkassen-Arena hat die österreichische Kabarettistin ein schwarzhumoriges Sperrfeuer abgeschossen. Selten legt sie den Finger in die Wunde – meist nutzt sie die Faust.

Würde sie von allen verklagt, denen sie in ihren Programmen verbal auf die Füße und andere Körperteile tritt, bräuchten die Aktenordner ein eigenes Zimmer und ihre Anwälte hätten gut zu tun. Und vielleicht haben sie das ja auch. Lisa Eckhart ist so ziemlich die Bissigste ihrer Branche und ihr Wiener Schmäh verschlimmbessert alles nur noch....