Live-Bands und DJs heizen ein: Westsachsen wird am Wochenende zum Party-Hotspot

Fünf Locations, fünf unterschiedliche Sounds: Von Glitzer auf dem Dancefloor über energiegeladene Punk-Bands bis zu 2000er-Hits. Orte zum ausgelassenen Feiern, Abtauchen und Mitwippen.

Am Wochenende haben Partygänger die Qual der Wahl. In der Linde Leubnitz heißt es am Freitag ab 21 Uhr „Laut & Legendär – Die Party-Eskalation in Werdau“. Angekündigt sind Dauerfeuer auf dem Dancefloor, Glitzer und Konfetti. An den Decks stehen die DJs MartinBepunkt und Brian Ferris.