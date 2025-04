Lkw brennt nachts auf A72 bei Zwickau komplett aus: „Uns flogen Gasflaschen um die Ohren“

In der Nacht zum Samstag ist bei Hirschfeld ein Sattelzug ausgebrannt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte an. Eine Herausforderung: Es musste sehr schnell sehr viel Löschwasser herangeschafft werden.

Zu einem Brand auf der A 72 ist in der Nacht zum Samstag ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften ausgerückt. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau hatte ein Lkw-Fahrer (47), der dort gegen 23.45 Uhr in Richtung Chemnitz unterwegs gewesen war, auf dem Standstreifen angehalten. „Er hatte den Verdacht, dass an seinem Fahrzeug ein technischer...