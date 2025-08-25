Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Lkw kippt um und verliert Ladung: Straße zwischen Hartenstein und Lichtenstein gesperrt

Die Unfallstelle mit dem umgekippten Lkw bei Hartenstein während der Bergungsarbeiten.
Die Unfallstelle mit dem umgekippten Lkw bei Hartenstein während der Bergungsarbeiten. Bild: Nico Mutschmann
Die Unfallstelle mit dem umgekippten Lkw bei Hartenstein während der Bergungsarbeiten.
Die Unfallstelle mit dem umgekippten Lkw bei Hartenstein während der Bergungsarbeiten. Bild: Nico Mutschmann
Zwickau
Lkw kippt um und verliert Ladung: Straße zwischen Hartenstein und Lichtenstein gesperrt
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Autobahnzubringer zur A 72 nach Unfall und für Bergungsarbeiten gesperrt. Was bisher bekannt ist.

Die Staatsstraße 255 bei Hartenstein ist nach einem schweren Lkw-Unfall seit Montagmorgen gesperrt. Gegen 7 Uhr war ein Scania-40-Tonner mit Sattelauflieger aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, teilte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
13:49 Uhr
1 min.
Besonderes Konzert im Vogtland: Vier Kantoren singen
In der Trinitatiskirche Bad Elster gibt es am Samstag ein Kantorenkonzert.
Eine Premiere gibt es am Samstagabend in der Trinitatiskirche Bad Elster: ein Kirchenmusiker-Quartett aus der Region und vier Stimmlagen.
Ronny Hager
09:09 Uhr
1 min.
Dritter schwerer Unfall in Hartenstein innerhalb von drei Tagen: Simson-Fahrer schwer verletzt
Ein Simson-Fahrer hat sich beim Unfall in Hartenstein schwer verletzt.
Beim Unfall am Mittwochabend auf der Bahnhofstraße hat ein 47-jähriger Simson-Fahrer schwere Verletzungen erlitten. Der Mann kam in ein Krankenhaus.
Holger Frenzel
13:49 Uhr
2 min.
Gelingt Überraschungs-Tabellenführer VfB Schöneck der dritte Streich?
Symbolfoto: Pixabay
In der Fußball-Sachsenklasse haben die Schönecker wie auch die Oelsnitzer am Sonntag Heimrecht. Beim kommenden Gegner des VfB holte Merkur zuletzt einen Zähler.
Thomas Gräf
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
08:30 Uhr
2 min.
Tödlicher Unfall bei Hartenstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit VW
Der Rettungshubschrauber Christoph 46 war im Einsatz bei dem tödlichen Verkehrsunfall auf der S255 bei Hartenstein-Thierfeld.
Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang für eine 27-jährige Radfahrerin ereignete sich Dienstagabend bei Hartenstein-Thierfeld.
Cornelia Henze und Niko Mutschmann
Mehr Artikel