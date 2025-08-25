Lkw kippt um und verliert Ladung: Straße zwischen Hartenstein und Lichtenstein gesperrt

Zwickau
Autobahnzubringer zur A 72 nach Unfall und für Bergungsarbeiten gesperrt. Was bisher bekannt ist.
Die Staatsstraße 255 bei Hartenstein ist nach einem schweren Lkw-Unfall seit Montagmorgen gesperrt. Gegen 7 Uhr war ein Scania-40-Tonner mit Sattelauflieger aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, teilte...
