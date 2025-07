Lkw-Unfall auf der A 72 bei Culitzsch: Sachschaden summiert sich auf 800.000 Euro

Ein Unfall hat sich am Dienstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Zwickau-West und Zwickau-Ost ereignet.

Auf der Autobahn 72 hat es zwischen den Anschlussstellen Zwickau-West und Zwickau-Ost am Dienstagmorgen einen Unfall mit hohem Sachschaden gegeben. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem Lkw aus bisher ungeklärter Ursache am Anfang einer Baustelle geradeaus weiter – die Fahrbahn verengt sich in diesem Bereich und wird nach links geleitet. Der mit...