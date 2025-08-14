Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Schulanfangsgrüße an Ballons aus Zwickau sind zu Luisa Sommer und Sohn Joris (2) in Oberlungwitz geweht worden. ABC-Schütze Ludwig aus Zwickau besuchte die Finderin.
Schulanfangsgrüße an Ballons aus Zwickau sind zu Luisa Sommer und Sohn Joris (2) in Oberlungwitz geweht worden. ABC-Schütze Ludwig aus Zwickau besuchte die Finderin.
Ludwig schickt luftige Grüße zum Schulanfang: Karte an Ballons fliegt von Zwickau nach Oberlungwitz
Von Elsa Middeke
Ballons, die zur Einschulung eines Jungen aus Zwickau in den Himmel stiegen, legten um die 20 Kilometer Luftlinie bis nach Oberlungwitz zurück. Die Finderin suchte nach dem jungen Absender – und fand ihn.

Diesen Spaziergang wird Luisa Sommer (31) nicht vergessen. Als sie am Sonntag mit ihrem kleinen Sohn einen Spaziergang in Oberlungwitz machte, zogen bunte Ballons unter Bäumen an einem Weg unterhalb der Gränitz-Linde ihre Blicke auf sich. „An den Ballons hing ein Kärtchen“, sagt Sommer. „Darauf stand: Schulanfang 2025 – Ludwig schickt...
