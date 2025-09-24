Lutherkeller Zwickau feiert 40 Jahre mit „Lukeläum“

Mit einem Flohmarkt und einem Familienfest wird am Sonntag vier Stunden lang gefeiert.

Zwickau.

Der Lutherkeller Zwickau feiert am Sonntag seinen 40.Geburtstag mit einem Familienfest. „Der Lutherkeller ist seit 1985 eng mit Geschichte, Kultur und Biografien der Stadt Zwickau verflochten. Er hatte etwas Rebellisch-Rotziges mit großem Herz und Liebe für Außenseiter mit Potenzial. Und er ist 40 Jahre später immer noch da“, sagt der hauptamtliche Mitarbeiter Richard Tautenhahn. Am Sonntag gibt es rund um die Lutherkirche, Brunnenstraße/Ecke Spiegelstraße, von 14 bis 18 Uhr Angebote für Groß und Klein samt Fotoshow mit Einblicken in die Geschichte, Flohmarkt, T-Shirt- und Beuteldruck, Hüpfburg und Bogenschießen. Um 15 Uhr hält Pfarrer i.R. Wolfgang Eichhorn eine auf das Jubiläum gemünzte Andacht. (kru)