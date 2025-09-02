Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Macht sich der Landkreis Zwickau kriegstüchtig? BSW fordert Aufklärung von Landrat und Oberbürgermeistern

Werbung der Bundeswehr an einer Zwickauer Straßenbahn. Vertreter der Truppe sprechen aktuell mit sächsischen Kommunen über einen geheimen Operationsplan.
Werbung der Bundeswehr an einer Zwickauer Straßenbahn. Vertreter der Truppe sprechen aktuell mit sächsischen Kommunen über einen geheimen Operationsplan. Bild: Jan Woitas/dpa/Archiv
Werbung der Bundeswehr an einer Zwickauer Straßenbahn. Vertreter der Truppe sprechen aktuell mit sächsischen Kommunen über einen geheimen Operationsplan.
Werbung der Bundeswehr an einer Zwickauer Straßenbahn. Vertreter der Truppe sprechen aktuell mit sächsischen Kommunen über einen geheimen Operationsplan. Bild: Jan Woitas/dpa/Archiv
Zwickau
Macht sich der Landkreis Zwickau kriegstüchtig? BSW fordert Aufklärung von Landrat und Oberbürgermeistern
Von Jim Kerzig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Medienberichte über Treffen von Oberbürgermeistern und Landräten mit Bundeswehr-Offizieren haben den neugegründeten BSW-Kreisverband zu einer regelrechten Anfragen-Offensive verleitet.

Aufruhr beim Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Zwickau: Ausgelöst durch Medienberichte über laufende Gespräche zwischen Vertretern der Bundeswehr und sächsischen Landkreisen sowie kreisfreien Städten hat das BSW am Wochenende zahlreiche Fragekataloge an diverse Stadtverwaltungen in Westsachsen sowie an den Landrat des Landkreises Zwickau...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
30.08.2025
2 min.
BSW gründet Kreisverband Zwickau
Führt den neuen BSW-Kreisverband Zwickau: Sascha Wünsch.
Sascha Wünsch führt den neuen Verband, der das Thema Frieden „bis in die kleinste Stadt“ herunterbrechen will.
Jan-Dirk Franke
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
09:43 Uhr
1 min.
Neuer Vorstand gewählt: Moritz Kunz führt die Jusos Vogtland
Moritz Kunz (Zweiter von links) ist neuer Vorsitzender der Jusos Vogtland.
Moritz Kunz führt künftig die Jusos Vogtland. In Reichenbach wählte die politische Arbeitsgemeinschaft jetzt einen neuen Vorstand.
Daniela Hommel-Kreißl
09:40 Uhr
1 min.
Greiz: Hausflur mit Löschschaum ausgesprüht - Zeugen gesucht
Die Polizei in Greiz sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen.
Die Greizer Polizei sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen – auch im sächsischen Vogtland.
Daniela Hommel-Kreißl
28.08.2025
4 min.
Kein Stadtfest 2026 - Aber wie will Zwickau weitere 14,5 Millionen Euro einsparen?
Im Muldeparadies kommen zum Stadtfest immer Kinder auf ihre Kosten. Erst 2027 wird es wohl mit dem Fest weitergehen.
Vor acht Monaten hat das Rathaus angekündigt, gemeinsam mit den Fraktionen ein Sparpaket zu schnüren und das Stadtfest pausieren zu lassen. Seitdem gab es nur zwei gemeinsame Treffen, im Stadtrat rumort es. Was kommt an Einschnitten auf die Zwickauer zu?
Michael Stellner
Mehr Artikel