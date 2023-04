Mähroboter Sven überfahren - Polizei titelt: "Ins Gras gebissen"

Es ist zehn Uhr am Vormittag, als die Mitarbeiter der IT-Firma V-BC in Reinsdorf leicht irritiert aus dem Fenster ihrer Firma schauen. Ein Fußgänger steht am Straßenrand und schießt ein paar Fotos. "Dann haben wir gesehen, was er fotografiert hat", erzählt Mitarbeiterin Emily Thomas (21). Der Mann hat Fotos vom firmeneigenen Mähroboter gemacht,...