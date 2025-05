Männertag im Landkreis Zwickau: Bis zum Nachmittag ein Polizeieinsatz

Zum Männertag waren zahlreiche Wandergruppen in der Region unterwegs. Der Feiertag verlief laut Polizei bis zum Nachmittag friedlich.

Zum vierten Mal zog das Lokal Haasenwald in Ebersbrunn am Männertag zahlreiche Wandergruppen aus der Region an. Der Betreiber erwartete bis zu 600 Gäste. Auch Nicki Olzmann wanderte mit Freunden hierher. „Hier gibt es noch echtes Fassbier“, sagte er. Und das könne man ohne Scham genießen. Auch Frauen waren dabei, etwa mit den...