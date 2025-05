Männertag mal anders: Zwickauer Katharinenkirche erlebt ultimative Himmelfahrt mit Hollywood-Sound

Orgel, Posaune und Pauken statt Bollerwagen: Zum Männertag verwandelte sich die Zwickauer Katharinenkirche in eine epische Klangbühne. Den mutigsten Auftritt legte ein kleiner Drachentöter hin.

Wer gedacht hat, der Männertag bestehe ausschließlich aus Bollerwagen, Bier und Blasmusik, der ist am Himmelfahrtstag in der Zwickauer Katharinenkirche eines Besseren belehrt worden. Statt Partymusik vom Band gab‘s dort orchestrale Wucht aus Mittelerde, Westeros und dem Marvel-Universum – in einer Konstellation, die mindestens so...