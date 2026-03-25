Magd Berta quittiert den Dienst: Wohin es die Museumsführerin von Burg Stein jetzt zieht

Zwickau
Vorläufiges Ende für die beliebten Kostümführungen im Hartensteiner Museum: Am Sonntag ist Bianca Jokisch letztmalig als Magd Berta unterwegs.
Magd Berta quittiert den Dienst. Nach Jahren, in denen sie Besucher durchs Museum auf Burg Stein geführt hat, wechselt sie die Herrschaft: Statt in Hartenstein steht Bianca Jokisch, die Frau im Kostüm der Magd, ab April in Aue-Bad Schlema in Diensten. Doch vor dem Wechsel schlüpft Bianca Jokisch nochmal ins historische Gewand: Als Magd Berta...
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